Signorini, lacrime a Verissimo: come vive la sua omosessualità (Di sabato 8 febbraio 2020) Signorini in lacrime a Verissimo: come vive la sua omosessualità da praticante e come i genitori vissero la situazione Alfonso Signorini senza filtri a Verissimo. Il direttore di Chi, nonché conduttore del Grande Fratello Vip 4, si è raccontato a ruota libera con l’amica e collega Silvia Toffanin. Un’intervista intima, vera, toccante, dove non sono … L'articolo Signorini, lacrime a Verissimo: come vive la sua omosessualità proviene da Gossip e Tv. gossipetv

trash_per : Signorini le risate in queste 9 puntate le hai viste soltanto tu. Noi abbiamo visto soltanto LACRIME E DUE PALLE CO… - ManuelFurla : La quantità di lacrime di #Signorini è inferiore solo a quella di #GerryScotti ?? #GFVIP - gianclever : Le lacrime di Signorini..... #gfvip -