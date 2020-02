Sanremo, la sfida è tra Diodato, Gabbani e Pinguini (Di domenica 9 febbraio 2020) (Adnkronos) – Diodato, Francesco Gabbani e i Pinguini Tattici Nucleari sono i primi tre classificati, in ordine alfabetico, del 70esimo festival. Adesso riparte il voto per decretare il vincitore. La classifica finale dal quarto posto al 23esimo vede nell’ordine: Le Vibrazioni, Piero Pelù, Tosca, Elodie, Achille Lauro, Irene Grandi, Rancore, Raphael Gualazzi, Levante, Anastasio, Alberto Urso, Marco Masini, Paolo Jannacci, Rita Pavone, Michele Zarrillo, Enrico Nigiotti, Giordana Angi, Elettra Lamborghini, Junior Cally, Riki. E’ stato un inizio in grande stile quello della serata finale di , che si è aperta con la banda dei Carabinieri che ha suonato l’Inno di Mameli. Tutto il pubblico dell’Ariston si è alzato in piedi a cantare e a renderle omaggio. “Un simbolo che unisce tutta l’Italia”, è la presentazione di Amadeus sottolineando che la ... ildenaro

Raiofficialnews : “Vince il @SanremoRai dell’inclusione e della coesione sociale. #Sanremo70 è la dimostrazione che il… - Tele_Nicosia : Sanremo, la sfida è tra Diodato, Gabbani e Pinguini - fisco24_info : Sanremo, la sfida è tra Diodato, Gabbani e Pinguini : Sono i primi tre classificati. Ad aprire la serata la banda d… -