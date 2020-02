Sanremo 2020, perché deve vincere Giordana Angi (Di sabato 8 febbraio 2020) Giovanissima, 26 anni, eppure quando prende il microfono e inizia a cantare sprigiona la profondità di chi di vite ne ha vissute tante. Nata in Francia, cresciuta ad Aprilia, Giordana Angi è una delle pochissime cantanti gay, in Italia, che scrive canzoni dedicate apertamente alle donne. I testi dei suoi brani non sono mai scontati, il timbro della voce è inconfondibile, Giordana Angi che trionfa a Sanremo sarebbe la rivincita dei giovani che si impegnano, che non hanno paura di esporsi, che ce la mettono tutta. La sua Come mia madre è forte e fragile come lei stessa. Un messaggio d’amore che, come accade spesso con le sue canzoni, finisce per riguardare da vicino ognuno di noi. Ti chiedo scusa se non ti ho mai dettoQuanto ti voglio beneTu che hai trovato sempre un postoDove nascondere le mie paureÈ che l’orgoglio a volte è un mostro È così Giordana: semplice nella sua genuinità, ... open.online

