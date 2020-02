Morte Kobe Bryant, black out tra elicottero e torre di controllo prima della tragedia (Di sabato 8 febbraio 2020) Nelle undici pagine dell’aggiornamento delle indagini sull’incidente sulla Morte di Kobe Bryant condotte dall’agenzia investigativa americana Ntsb si esclude l’avaria alle turbine e si ipotizza che ci sia stato un black out temporeaneo tra elicottero e torre di controllo nel cambio di turno tra i controllori. Ntsb: "Saremo in grado di determinarne la causa". fanpage

