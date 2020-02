Morgan e Bugo: storia di un’autodistruzione (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan e Bugo: storia di un’autodistruzione Uno ce la mette tutta, in questi giorni, per non rimanerci sotto. Si lavora ore e ore, alzandoci all’alba dopo aver dormito, se va bene, un paio d’ore, e passando tutto il giorno a parlare di argomenti che, non fossimo sotto Sanremo, non degneremmo neanche di un minuto di attenzione, tipo la nuova canzone di Giordana Angi. Uno ce la mette tutta, quindi applica dei trucchetti affinati nel tempo, sperimentati, sicuri. Pratica i microsonni leonardiani, provando a recuperare nel breve quello che non si può recuperare nel lungo. Ricordo perfettamente come, anni fa, durante un Dopo Festival dell’era Savino/ Gialappa’s, venni svegliato in diretta da un impietosito Fabrizio Moro, che vistomi dormire temeva venissi preso per il culo da Santin e soci, ma di microsonni si trattava, appunto, mi sarei ... tpi

trash_italiano : Elettra scopre che Morgan e Bugo sono squalificati. COME FATE A NON AMARLA? #Sanremo2020 - trash_italiano : RAGA STANNO DICENDO CHE MORGAN HA CAMBIATO IL TESTO DELLA CANZONE E BUGO È ANDATO VIA. #Sanremo2020 - rtl1025 : +++ Morgan cambia il testo della canzone, Bugo abbandona il palco +++ #Sanremo2020 #SanremoRtl102e500… -