Milan, Ibrahimovic ha recuperato e giocherà titolare contro l’Inter (Di sabato 8 febbraio 2020) Ibrahimovic sì o Ibrahimovic no? Non sembrano esserci più dubbi sullo svedese che dovrebbe essere regolarmente in campo dal 1' nel derby di Milano in programma domenica sera. Il Milan dunque potrà fare affidamento sull'esperto centravanti, e grande ex, che ha recuperato dal fastidio al polpaccio e si è allenato con i compagni, dando segnali molto positivi in vista della delicata stracittadina. fanpage

