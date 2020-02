LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Valentino Rossi in crescita, Miller in testa, Dovizioso soffre (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.20 Sempre tutto fermo a Sepang, i piloti sono chiaramente in pausa pranzo quando sono le 14.20 locali. 07.18 CLASSIFICA DEI TEMPI. Jack Miller (Ducati Pramac) è al comando col crono di 1:58.641, l’australiano precede Johan Mir (Suzuki, a 0.090) e Franco Morbidelli (Yamaha Petronas, a 0.190). Maverick Vinales è quarto con la prima Yamaha ufficiale (a 0.252) seguito da Alex Rins (Suzuki, a 0.337) e da Pol Espargarò (KTM, a 0.348). Marc Marquez (Honda) occupa la settima posizione (a 0.456) appena davanti a Valentino Rossi che con la sua Yamaha ufficiale è ottavo a 0.475. Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) non è andato oltre la nona posizione a 0.516, Aleix Espargarò (Aprilia) chiude la top ten attardato di 0.583. Andrea Dovizioso (Ducati) è 13° a 0.701 preceduto dai due compagni di marca Danilo Petrucci e Francesca Bagnaia, Alex ... oasport

