J-Ax dice la sua sulla questione Bugo-Morgan (Di sabato 8 febbraio 2020) Quanto è successo ieri notte, durante la quarta puntata del Festival di Sanremo, è ormai notizia nota a tutti. Bugo, dopo aver ascoltato le parole (modificate) cantate da Morgan durante la loro esibizione, ha abbandonato il palco. Di conseguenza, i due sono stati squalificati per defezione da Sanremo. Immancabili i commenti da parte degli utenti web che hanno assistito attoniti a questo teatrino, come immancabili sono stati i messaggi di solidarietà da parte di colleghi e non a Bugo. Tra questi ecco il tweet di J-Ax, che questa mattina, ha voluto esprimere la sua stima nei confronti del collega: Sono da sempre fan di @BugattiCristian. I love Bugo, oggi più che mai. Dopo queste parole il rapper ha aggiunto un hashtag che non lascia spazio ad interpretazioni: #fightthepowerofnarcissism Sono da sempre fan di @BugattiCristian . I Bugo, oggi più che mai.<img ... trendit

