Fiorentina, Pradè: «Ci sta perdere contro l’Atalanta. Sul rientro di Ribery…» (Di sabato 8 febbraio 2020) Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro l’Atalanta Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato in zona mista dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Le sue parole. MATCH – «Abbiamo perso contro una squadra forte, ci sta la sconfitta in questo momento. l’Atalanta è quarta, parla la classifica. Vogliamo migliorarci anno dopo anno. La squadra deve avere più consapevolezza e leadership, chiediamo questo. Da domenica avremo a disposizione anche Duncan. Siamo in costruzione, bisogna far punti, non dobbiamo ricadere dove eravamo prima. Io parlo di crescita a livello di gioco e di intrapendenza». IGOR E CUTRONE – «Igor? Speravamo facesse bene, lo aspettiamo nel percorso. Cutrone? Ha giocato con un problema alla caviglia». CHIESA – «Ha segnato un gran gol, ha stretto i dati, ieri ha ... calcionews24

