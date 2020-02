È morta la donna più anziana del mondo, aveva quasi 124 anni (Di sabato 8 febbraio 2020) Avrebbe compiuto 124 anni a maggio 2020 la donna più anziana del mondo. La nonnina peruviana, però, si è spenta in queste ultime ore circondata dall’affetto della sua numerosissima famiglia. Un record, quello di donna più anziana del mondo, che ha detenuto per pochi giorni. Le era stato attribuito, infatti, alla morte della 127enne Fotima Morzikulova, anziana tagikistana che deteneva il guinness. La donna più anziana del mondo amava vivere Andrea Gutierrez Cahuana, si chiamava così la donna più anziana del mondo, era venuta al mondo nel lontanissimo 1896 nel Perù meridionale. La sua vita è stata costellata di sacrifici e lavoro. Ben 12 i figli avuti dalla donna, 8 dei quali sono purtroppo deceduti e 4 sono, invece, ancora in vita. Tantissimi i nipoti della donna a cui lei si è dedicata finché ha avuto la forza di farlo. Mai, però, si è data per vinta anche quando l’età, ... kontrokultura

KontroKulturaa : È morta la donna più anziana del mondo, aveva quasi 124 anni - - Ros36292999 : RT @lorenzotosa: Per 2 giorni gli hanno detto: “Credi di essere Bowie?” “Sembri una donna, fai schifo”. E lui che fa? Si traveste da Duca b… - FrascellaPaolo : RT @FaiCislPuglia: Ancora una vittima della 'pista': dopo tre giorni di agonia, è morta la donna ustionata nell'incendio della baraccopoli… -