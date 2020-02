Due Morti e tre Feriti Gravi: Auto di Giovanissimi si Schianta Contro un Muro (Di sabato 8 febbraio 2020) Il bilancio è tragico, per il grave incidente della notte scorsa ad Albiano Magra (Massa Carrara): un’Auto perde il Controllo, si Schianta Contro un Muro e causa due Morti e tre Feriti Gravi, tutti Giovanissimi. I motivi dell’impatto violentissimo sono ancora sconosciuti, ci sono accertamenti in corso. I ragazzi, di età fra i 18 e i 20 anni, viaggiavano in cinque a bordo di un‘Alfa Romeo Mito, nella strada che da Albiano conduce a Ceparana. Ai soccorsi, si presenta uno scenario apocalittico: dalle lamiere contorte vengono estratti i cinque giovani. Per due di loro, non c’è stato nulla da fare. Gli altri tre sono stati trasportati all’ospedale di La Spezia. Le condizioni dei Feriti sono molto Gravi, tant’è che uno di loro si trova in reparto di rianimazione e un altro è stato trasferito d’urgenza con Pegaso a Cisanello. Importanti, ... youreduaction

matteosalvinimi : La mia vicinanza ai famigliari e ai colleghi dei due macchinisti del #Frecciarossa morti in servizio e un ringrazia… - SkyTG24 : Un #frecciarossa è deragliato vicino a #Lodi, il bilancio è di due morti e 30 feriti. Le prime immagini ?? - CarloCalenda : Katia, il tuo dramma è non rendersi conto che la strumentalizzazione di due lavoratori morti per alimentare una pol… -