Coronavirus, si aggrava il bilancio: 725 morti e 34.939 contagiati. Altri 5 casi in Francia, Hong Kong impone la quarantena per chi entra (Di sabato 8 febbraio 2020) Si aggrava il bilancio del nuovo Coronavirus che sta tenendo il mondo con il fiato sospeso: sono 725 i morti e 34.939 i contagiati. La Cina la regione maggiormente colpita con 722 morti, 86 in più rispetto a ieri: tra di loro anche un cittadino americano di 60 anni. Si tratta del primo straniero deceduto in un ospedale di Wuhan. Gli Altri due casi sono stati registrati, rispettivamente, a Hong Kong e nelle Filippine. Un giapponese di circa 60 anni è deceduto oggi per una grave polmonite a Wuhan, città dell’epicentro dell’epidemia: malgrado i sospetti sul Coronavirus, il ministero degli Esteri di Tokyo ha detto che nessuna conclusione finale poteva essere raggiunta. Nel briefing online con i media di giovedì, la portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying aveva parlato di 19 stranieri contagiati, di cui due guariti e 17 curati in isolamento. Cinque nuovi ... meteoweb.eu

