Castagnole, la ricetta originale e la versione morbida (Di sabato 8 febbraio 2020) La ricetta delle Castagnole è interregionale e in quanto tale prevede variazioni infinite, ma la sostanza rimane pressoché invariata: si tratta infatti di frittelle tonde ricoperte di zucchero a base di un impasto ottenuto con uova, farina, lievito e via dicendo. La prima ricetta delle Castagnole risale a un manoscritto del viterbese di fine Settecento, ma c'è anche chi sostiene che già un secolo prima due cuochi delle famiglie D’Angiò e Farnese preparassero esattamente le stesse frittelle, chiamandole però struffoli alla romana. Di certo c'è che il nome passato ai posteri - Castagnole - fa riferimento alla dimensione e alla forma delle castagne. E che è un'esperienza magnifica vederle roteare da sole nell'olio caldo, dorandosi da sole e assumendo la rotondità perfetta. Olio caldo, dicevamo, non bollente: e qui sta ... gqitalia

