Boom di vendite per il Barcellona: circa 30mila biglietti (Di sabato 8 febbraio 2020) Le tre vittorie consecutive del Napoli hanno galvanizzato i tifosi. L'idea di vedere Messi al San Paolo pure. E così è stata corsa alla Champions. Ieri, in poche ore, i biglietti per la sfida del 25 febbraio contro i blaugrana sono stati polverizzati in poche ore. Altro che prezzi troppo alti. Il caro-biglietti non ha spaventato nessuno. Sin dalle prime ore del mattino, in tutta la città, i tifosi si sono messi in fila per accaparrarsi un tagliando. File lunghissime per quello che si presenta come un appuntamento tutto da vivere, complice la rinascita del Napoli di Gattuso e la crisi del Barcellona. circa 30mila i biglietti venduti in poche ore. Per la precisione, sono 29989. Gli anelli superiori di Curva A e B polverizzati in pochi minuti. Stesso discorso per i Distinti. Restano a disposizione ancora gli anelli inferiori e biglietti per la Tribuna Nisida e la Posillipo, i settori ...

