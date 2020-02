Volevano rubare l’incasso dell’autolavaggio: arrestati due uomini (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Ieri sera gli agenti del commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in via Manzoni poiché un utente aveva segnalato al 113 che due persone si trovavano all’esterno di un autolavaggio ed una stava tentando di scavalcare la recinzione. I poliziotti, giunti sul posto, grazie alle descrizioni fornite dall’utente hanno fermato una persona all’esterno dell’esercizio commerciale e, una volta all’interno, hanno bloccato un altro uomo che aveva tentato di manomettere il macchinario del lavaggio self service per asportarne l’incasso. Un 28enne napoletano, e un 23enne rumeno, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per tentato furto aggravato. L'articolo Volevano rubare l’incasso dell’autolavaggio: arrestati due uomini proviene da ... anteprima24

