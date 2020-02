Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 07:30 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO IN FORMAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA DOVE SI RALLENTA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA; SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; DISAGI ANCHE PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA LA BORGHESIANA E VIA WALTER TOBAGI IN DIREZIONE CENTRO; SULLA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA PAVONA E FRATTOCCHIE VERSO L’INNESTO CON LA VIA APPIA; RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI, VENERDI’ 7 FEBBRAIO, A SEGUITO DELL’INCIDENTE FERROVIARIO AVVENUTO IERI MATTINA NEI PRESSI DI LODI, SULLA LINEA ALTA ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : Roma - Coda A24 Roma-L'Aquila-Teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilita' ... - InfoAtac : #info #atac - lavori di costruzione della stazione Fs #Pigneto - cambia la viabilità e i percorsi delle linee bus 5… -