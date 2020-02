Tragedia Napoli: trovato il cadavere di un ragazzo in zona Vomero (Di venerdì 7 febbraio 2020) Un ragazzo di diciannove anni, è stato trovato senza vita nei pressi di Via Aniello Falcone, zona alta del Vomero a Napoli. Si indaga sulle cause Fonte foto: (positanonews.it) Se ne erano perse le tracce, nella serata di ieri, gli amici avevano allarmato la famiglia che verso le 2 di notte, ne avevano denunciato la scomparsa. È stato ritrovato oggi, senza vita, il corpo di Guglielmo Celestino, classe 2000 che sarebbe precipitato da un muretto all’uscita dei locali in Via Aniello Falcone, zona Vomero a Napoli. In corso, le indagini per comprendere le cause dell’accaduto. Non si esclude, la morte per cause naturali. LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS: DA WHUAN IL VIDEO DELLA MASSICCIA DISINFESTAZIONE LEGGI ANCHE: MEREDITH KERCHER: UCCISO IL PADRE MENTRE ERA IN STRADA Scoperto a Napoli il corpo senza vita di un diciannovenne Via Aniello Falcone, Napoli (Fonte ... chenews

