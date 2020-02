Sanremo 2020, scatta il bacio fra Tiziano Ferro e Fiorello (Di sabato 8 febbraio 2020) Pace fatta, ma per davvero. Per davvero davvero. Tiziano Ferro e Fiorello hanno siglato la tregua dopo le scaramucce delle scorse ore. Dopo la foto riconciliatoria pubblicata su Instagram, che li ritrae insieme e abbracciati con l'orchestra alle spalle, sul palco dell'Ariston, la strana coppia ha deciso di mostrarsi sul palco anche in diretta, durante la quarta serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo."Io nel 1996 avevo 16 anni e alla prima gara di karaoke a Latina mi piazzai al terzo posto con Finalmente tu (singolo di Fiorello, presentato a Sanremo 1995, ndr) e vinsi un autoradio: oltre alla cassetta, c'era il display digitale e potevi cercare le radio cliccando le freccette", ricorda il cantautore laziale allo showman, al termine del medley di grandi successi su cui si è esibito in apertura di serata. Sanremo 2020, ... blogo

