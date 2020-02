Sanremo 2020, diretta web stasera 7 febbraio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Serata numero 4, nonché penultima di questo Festival di Sanremo 2020. Abbiamo imparato a conoscere gli artisti in gara, sono state esaminati i brani e le composizioni; la nottata dedicata ai duetti ha chiarito ulteriormente le idee per quanto riguarda le potenzialità dei singoli. Ad un inizialmente favorito Francesco Gabbani si è dunque aggiunta Tosca, ora in testa; ma trarre pronostici a lungo termine appare ancora difficile, e la quarta serata del Festival sarà decisiva per definire le graduatorie prima della finale. Tutti e 24 gli artisti in gara dovranno salire sul palco, per la loro penultima esibizione prima delle sfide finali. Non solo Big però, nel palinsesto della quarta serata di Sanremo 2020. Sarà il momento di conoscere il vincitore della categoria Nuove Proposte, che apriranno la serata con la semifinale e si accomoderanno in vista del premio. Quest’ultimo sarà ... velvetgossip

