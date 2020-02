Sabella replica a Salvini: Ostia Comune autonomo? situazione peggiorerebbe (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – Alfonso Sabella, magistrato ed ex delagato alla Legalita’ del Comune di Roma, e’ intervenuto ai microfoni de ‘L’Italia s’e’ desta’, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio cusano Campus. Salvini, incontrandosi con alcuni cittadini durante una visita sul litorale romano, ha detto che secondo lui Ostia avrebbe tutte le caratteristiche per diventare un Comune autonomo rispetto a Roma Capitale. Sabella ha detto la sua su questa eventualita’. “A Ostia sono stato appena 4 mesi, dal 28 aprile al 27 agosto del 2015. Io ho cercato di fare tutto quello che altre amministrazione in passato ha ritenuto di non dover fare, ovvero dare un serio ripristino della legalita’”. “Soprattutto riportare a Roma e quindi a tutta la Nazione il mare di Ostia, la sua grande ricchezza. Non so ... romadailynews

Sabella replica Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sabella replica