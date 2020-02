Raggi: Metro C piazza Venezia, pronti per progetto (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – “La futura stazione-museo di piazza Venezia della Metro C prende forma: ormai siamo arrivati alle fasi finali ed entro pochi mesi saremo pronti a consegnare il progetto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In questo modo otterremo i finanziamenti per realizzare l’opera. È un risultato importante per i cittadini che hanno visto nascere i cantieri della Metro C ormai piu’ di dieci anni fa”. Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Oggi voglio anticiparvi come sara’ questa stazione: costruiremo spazi espositivi lungo il percorso con i reperti ritrovati durante gli scavi, un ‘sistema museale’ simile a quello gia’ realizzato nella stazione di San Giovanni. La fermata avra’ due uscite: una a piazza Madonna di Loreto e l’altra all’angolo tra piazza Venezia e via del ... romadailynews

