Quarto Grado: servizi e anticipazioni stasera 7 febbraio 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Quarto Grado: servizi e anticipazioni stasera 7 febbraio 2020 Questa sera, su Rete 4, nel corso del nuovo appuntamento con Quarto Grado si discuterà in primis della sentenza della Cassazione per l'omicidio del giovane Marco Vannini. Unico indagato il padre della fidanzata della vittima, Antonio Ciontoli. La scorsa settimana, nel corso della puntata di venerdì 31 gennaio 2020, Gianluigi Nuzzi aveva offerto un lungo approfondimento sul Coronavirus, sui rischi del virus e su come evitare la psicosi dilagante. La malattia infettiva, che ha registrato alcuni casi anche in Italia, è stata isolata da alcuni ricercatore dell'Ospedale Spallanzani di Roma, i quali stanno provvedendo a studiarne ogni caratteristica. Questa sera continueremo dunque a discutere e ad offrire aggiornamenti sui casi di Coronavirus in Italia.

