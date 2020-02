Qualche canzone di Coez, per chi lo vedrà a Sanremo (Di venerdì 7 febbraio 2020) E se per Qualche motivo vi è sfuggito negli ultimi anni, in cui è diventato uno dei cantanti italiani più apprezzati e ascoltati ilpost

like_above : Ho seguito bene Sanremo finché gli Eugenio erano dentro, quindi, i primi dieci minuti Ma ho sentito qualche canzone… - lullydirection : @mysunshineIou Non ci avevo mai pensato prima poi oggi ,ascoltando qualche canzone, ci ho pensato. Sarebbe una bella band - Amy57668520_ : RT @Anna_official24: Devo studiare inglese perché domani la prof interroga. Ma secondo voi, se invece di dirle Shakespeare provo a cantarle… -