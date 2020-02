L’Eredità, 7 Febbraio 2020: quinta Ghigliottina a vuoto per Benedetta da Modena (Di venerdì 7 febbraio 2020) Per la quarta volta di seguito, la quinta in totale, Benedetta da Modena si è confermata campionessa. La laureata in Culture Letterarie Europee continua a primeggiare nel preserale di RaiUno L’Eredità, e questa sera ha affrontato la Ghigliottina per 190 mila euro. Nella scelta delle parole, stavolta ha dimezzato una volta e, per i restanti 95 mila euro, quindi, ha provato a collegare con una parola MAL, SOTTO, AGGIUSTARE, DOMENICA e STRACCI. Benedetta, però, non è riuscita a scrivere ABITO, la parola vincente di questa sera.L'articolo L’Eredità, 7 Febbraio 2020: quinta Ghigliottina a vuoto per Benedetta da Modena proviene da Italia Sera. italiasera

