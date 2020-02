Israele e Sudan verso la normalizzazione dei rapporti (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Sudan avrebbe iniziato un processo di normalizzazione dei rapporti con Israele. Lunedì scorso (3 febbraio), il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il capo del Consiglio sovrano del Sudan, Abdel Fattah Al Burhan, si sono incontrati a Entebbe, in occasione della visita di stato del premier israeliano in Uganda. Un bilaterale avvenuto in gran segreto, stando a quanto riferito dal ministro della Cultura e dell’Informazione e portavoce del governo Sudanese, Faisal Mohamed Saleh. Il Consiglio sovrano del Sudan – formato lo scorso agosto con il compito di guidare la transizione democratica del Paese nei prossimi tre anni – sarebbe stato informato dell’incontro soltanto “a cose fatte” – sempre secondo le dichiarazioni di Saleh -. Sarebbe stato Israele a rendere pubblica la notizia del meeting, mentre Al Burhan avrebbe rilasciato una ... it.insideover

