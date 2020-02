Inscryption è il nuovo gioco di carte horror del creatore di Pony Island e The Hex (Di venerdì 7 febbraio 2020) Daniel Mullins, creatore di giochi come Pony Island e The Hex, ha rivelato la sua ultima "lettera d'amore ai videogiochi". Si chiama Inscryption, è una "odissea" horror basata su carte, e arriverà su PC l'anno prossimo.Come può testimoniare chiunque abbia giocato a Pony Island o The Hex, i giochi di Mullins non sono esattamente noti per essere molto convenzionali. Detto questo, la forma finale di Inscryption potrebbe benissimo essere qualsiasi cosa ma, per il momento, Mullins la sta descrivendo come "un'odissea focalizzata sulla narrazione, basata su carte e sulla costruzione di mazzi personalizzati, come i puzzle in stile escape room e l'orrore psicologico in un frullato intriso di sangue".Mullins ha pubblicato una gif su Twitter in cui vengono visualizzati diversi elementi che saranno all'interno del gioco. Per l'occasione il creatore di giochi ha pubblicato alcune informazioni sul ... eurogamer

Eurogamer_it : #Inscryption è il nuovo gioco di carte horror del creatore di The Hex. -