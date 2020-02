Giovane padre mette un potentissimo sonnifero nel biberon del figlio di appena 4 mesi e lo uccide, si giustifica così “Non ne potevo più del suo pianto” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una morte incredibile quelle del piccolo Bogdan di soli 4 mesi. Il padre Philip Batogov un ingegnere elettrico russo di 31 anni, pur di farlo dormire ha messo un potentissimo sonnifero nel biberon del figlio. Il piccolo è morto subito dopo per avvelenamento. L’ingegnere russo si è giustificato affermando che non ne poteva più del pianto del bambino e aveva deciso di farlo addormentare. A comprendere quale fosse il motivo della morte del povero bambino sono stati i medici che hanno ritrovato nel biberon del piccolo Bogdon una massiccia dose di sonnifero per adulti. I medici hanno riferito che quel medicinale non poteva essere somministrato a un neonato. Come è stato riportato dal Sun , a accorgersene della morte del bambino è stata la madre che ritornata da lavoro ha trovato il suo piccolo che non dava segnali di vita. In un primo momento il 31enne ingegnere ha negato di ... baritalianews

