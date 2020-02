Festival di Sanremo 2020, chi è Leo Gassmann, il vincitore delle Nuove Proposte. Il padre Alessandro esulta: “Daje Pippo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gli occhi che brillano e un sorriso che si allarga piano, Leo Gassmann vince tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano Vai Bene Cosi’ e reagisce nel modo gentile e pacato che lo caratterizza. L’ultima sfida, quella che ha decretato il vincitore dei giovani, e’ stata tra ex talent e beniamini del pubblico televisivo. Da una parte Leo, che si e’ fatto notare a X Factor 12, dall’altra Tecla Insolia, 16enne vincitrice dell’ultimo Sanremo Young. Gassmann ha alzato il trofeo grazie al 52,5% di preferenze. Sulle spalle, il 22enne romano (e’ nato il 22 novembre del 1988) il fardello di un nome che pesa. “Ma i miei genitori mi hanno regalato una cosa fondamentale: la liberta’, quella di scegliere in primis”. Loro, gli attori Alessandro e Sabrina Knaflitz, a Sanremo non sono venuti. “Mi hanno sostenuto da lontano, ... ilfattoquotidiano

