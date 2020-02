Elettra Lamborghini e Myss Keta, i look in bianco e nero sul palco di Sanremo non fanno faville (Di venerdì 7 febbraio 2020) Elettra Lamborghini, con abito aderente bianco, ha duettato nella terza serata di Sanremo 2020 con Myss Keta, salita sul palco dell'Ariston con completo maschile total black indossato senza reggiseno. Le due cantanti in black and white deludono le aspettative e sul palco non fanno faville con i loro look. fanpage

Enzo_Miccio : Sono le 22 e non ha ancora cantato nessuno... a me é arrivato l’abbiocco e non vorrei accasciarmi sulla poltrona de… - trash_italiano : ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI #Sanremo2020 - trash_italiano : DAI SU PASSIAMO A 'ELETTRA, ELETTRA LAMBORGHINI' CHE DEVO METTERLA COME SUONERIA PER I MESSAGGI. #Sanremo2020 -