Ancona, si rompe conduttura, voragine in centro: mezza città senz’acqua, traffico in tilt (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nella notte si è verificata la rottura di una delle più importanti tubature di acquedotto cittadino ad Ancona, all’incrocio tra Viale della Vittoria a via Giannelli. La rottura ha provocato l’apertura di una voragine e la conseguente interruzione dell’erogazione dell’acqua nella zona del Quartiere Adriatico e parte del centro. fanpage

llbyyyxx : @COCAC0LIN - DalpianoFabiola : Da Monaco volo Lufthansa 1958 arrivo Ancona 16.10 leggera foschia non atterra x declassamento aeroportuale e vie… -