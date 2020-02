Una bambina di 5 anni è stata stuprata in un edificio dell’ambasciata Usa a Delhi, in India (Di giovedì 6 febbraio 2020) Una bambina di 5 anni è stata stuprata in un edificio dell’ambasciata Usa a Delhi, in India Un uomo di 25 anni è stato arrestato in India con l’accusa di avere violentato una bambina di cinque anni in un edificio di pertinenza dell’ambasciata statunitense a Delhi la mattina di sabato scorso. L’accusato, un autista, è stato arrestato domenica dopo che i genitori della vittima hanno sporto denuncia alla polizia. Secondo la polizia, i medici hanno confermato che la bambina è stata stuprata. La notizia è stata riportata dalla Bbc. La bambina è in condizioni stabili. La sua famiglia vive all’interno di un terreno di pertinenza dell’ambasciata, dove il padre lavora nel personale delle pulizie. L’uomo arrestato, secondo la polizia, non è impiegato della sede diplomatica, ma vive nel quartiere dove vivono i dipendenti dell’ambasciata perché suo ... tpi

