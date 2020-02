TRENO DERAGLIATO, 2 MORTI A LODI/ Video Frecciarossa: “scambio non nel posto giusto” (Di giovedì 6 febbraio 2020) TRENO Frecciarossa DERAGLIATO a LODI: 2 MORTI e 31 feriti. Pm "lo scambio non era nel posto in cui doveva essere": si indaga sui lavori di manutenzione ilsussidiario

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -