Tolo Tolo: Checco Zalone contro la pirateria, oscurati 20 siti (Di giovedì 6 febbraio 2020) Checco Zalone ha messo in campo gli avvocati per proteggere il suo film, Tolo Tolo, dalla pirateria informatica: 20 siti sono stati già oscurati. Il regista Checco Zalone è partito all'attacco per proteggere il suo Tolo Tolo dalla pirateria informatica facendo oscurare 20 siti web. Consapevole del numero di utenti che avrebbero tentato di scaricare il suo film illegalmente dopo il passaggio in sala, Zalone ha anticipato il fenomeno e messo in atto strategie legali anti-pirata già prima dell'uscita del film, il 1° gennaio 2020. Grazie alla sua lungimiranza, sono già stati bloccate decine di siti. Quasi un mese prima dell'arrivo al cinema di Tolo Tolo, Checco Zalone, Medusa e Taodue avevano già depositato presso il tribunale di Milano un appella per la tutela ... movieplayer

