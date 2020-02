Scampia sceglie le associazioni storiche, in piazza solo 30 Sardine: “Ci riproveremo” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Flash mob per pochi intimi quello che ha visto protagoniste giovedì pomeriggio, 6 febbraio, le Sardine napoletane a Scampia. L’iniziativa, originariamente organizzata in risposta a un incontro della Lega fissato (e poi annullato) in questa stessa giornata, ha visto la partecipazione di circa una trentina di persone. In contemporanea un’altra iniziativa di associazioni e comitati del quartiere napoletano che si sono infatti dati appuntamento al grido di “Jatevenne” nei confronti della Lega di Matteo Salvini. Il flash mob delle Sardine, radunatesi davanti alla stazione della metro Piscinola-Scampia, ha visto la partecipazione di poche persone, tra cui Alex Zanotelli e due operai della Whirlpool di Ponticelli. A 300 metri di distanza l’altro flash mob, dove, assai più numerosi, si sono radunati i comitati degli abitanti delle ... anteprima24

Scampia sceglie Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Scampia sceglie