Sampdoria, ufficiale Damsgaard: da luglio sarà un nuovo giocatore blucerchiato (Di giovedì 6 febbraio 2020) Mercato Sampdoria: ufficiale l’arrivo di Damsgaard. Il centrocampista danese si trasferirà a luglio in blucerchiato a titolo definitivo La Sampdoria piazza un colpo in ottica futura: è ufficiale l’arrivo, per luglio, del danese Damsgaard. Ecco il comunicato. «Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Nordsjælland i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mikkel Krogh Damsgaard (nato a Jyllinge, Danimarca, il 3 luglio 2000). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico con decorrenza dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2024». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

Sampdoria ufficiale Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sampdoria ufficiale