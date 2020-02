Perché su alcuni treni l’incidente di Lodi è definito un “inconveniente”? (Di giovedì 6 febbraio 2020) (foto: Ufficio Stampa Vigili del Fuoco/LaPresse) Nanni Moretti diceva in un film che le parole sono importanti. E ancora oggi forse la lezione non è stata ancora totalmente imparata. Nei treni ad alta velocità che viaggiano nella tratta alternativa Milano-Piacenza – con l’accumulo di fortissimi ritardi – sullo schermo si legge infatti che sono causati da un “inconveniente”: il riferimento però è all’incidente avvenuto questa mattina nel Lodigiano, costato la vita a due persone. Per la precisione, l’avviso trasmesso sui convogli recita: “Informiamo i gentili passeggeri che per un inconveniente sulla linea avvenuto sulle stazioni di Milano Centrale e Piacenza il traffico rimane fortemente rallentato”. (fonte: Luca Zorloni/Wired) L’inconveniente cui si fa riferimento sarà anche l’ingorgo che si è creato su quella linea, ma la ragione che l’ha generato resta il deragliamento ... wired

