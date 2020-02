Lucid Air - I dettagli dellelettrica di serie svelati in un teaser - VIDEO (Di giovedì 6 febbraio 2020) La Lucid Motors ha diffuso nuove informazioni e un breve teaser della prima versione di serie della Air, la berlina elettrica attesa al debutto al Salone di New York, in programma il prossimo aprile. Per loccasione, la Casa californiana renderà note anche tutte le specifiche riguardanti gli eventuali allestimenti opzionali, i powertrain e i prezzi di listino. Disponibile anche una serie speciale. Il teaser diffuso dalla Lucid Motors, pur non rivelando la Air nella sua interezza, consente comunque di cogliere alcune caratteristiche chiave della vettura. Il design si presenta dinamico e dai tratti sportivi, evidenziando la sigla Dream Edition sul lato posteriore della fiancata sinistra: la versione di lancio della berlina sarà infatti disponibile in tre colori, inclusa una tonalità esclusiva riservata alla serie speciale indicata (e mostrata) proprio nel teaser. L'elettrica di lusso ... quattroruote

