Guida Apex Legends Stagione 4: come usare Revenant, trucchi e abilità (Di giovedì 6 febbraio 2020) Dallo scorso 4 febbraio, Apex Legends Stagione 4 è andata ad arricchire l'offerta sparacchina della Battaglia Reale a marchio Electronic Arts e Respawn Entertainment. I giocatori su PlayStation 4, PC e Xbox One possono così godersi contenuti nuovi di zecca, mentre sono impegnati a combattere sugli affollati server di un free-to-play diretto concorrente del fenomeno Fortnite, confezionato invece dai ragazzi di Epic Games. Tra le introduzioni più gradite della nuova season, è impossibile non citare Revenant, nuovo personaggio giocabile. La nuova Leggenda della Stagione 4 di Apex Legends era un sicario della Commissione dei Mercenari, considerato quello più letale. A sua insaputa - specchiandosi continuava a vedere un essere umano -, la Hammond Robotics e la stessa Comissione lo avevano trasformato in una macchina assassina fatta di acciaio e brandelli di carne, da utilizzare per i ... optimaitalia

