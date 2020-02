Gessica Notaro canta a Sanremo e attacca Junior Cally: “Si maschera solo per show” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Sono passati più di tre anni dalla notte del 10 gennaio 2017, quando Edson Tavares aggredì la sua ex, Gessica Notaro, gettandole in viso dell’acido. Ieri sera, durante la seconda puntata della settantesima edizione del Festival di Sanremo, Gessica è salita sul palco per cantare e lanciare il suo messaggio. La canzone di Gessica, La faccia e il cuore “solo pochi minuti prima di entrare in scena ero tesissima. Avevo fatto impazzire tutti nei camerini. Ma quando sono salita sul palco la tensione se ne è andata e mi sono sentita tranquilla. Ho cantato come se fossi nel salotto di casa mia, e invece ero a Sanremo. È stato come vivere un sogno” ha detto la donna dopo l’esibizione. Gessica è salita sul palco, insieme all’amico e cantante Antonio Maggio, per intonare un brano dal titolo La faccia e il cuore, scritto per lei proprio da Maggio con la collaborazione di Ermal Meta. Dopo ... thesocialpost

