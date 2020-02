Gattuso può sorridere: tre ‘big’ pronti a tornare in campo contro il Lecce (Di giovedì 6 febbraio 2020) Gattuso ritrova tre big pronti a tornare in campo contro il Lecce: Mertens, Allan e Koulibaly. L'articolo Gattuso può sorridere: tre ‘big’ pronti a tornare in campo contro il Lecce proviene da ForzAzzurri.net. forzazzurri

infoitsport : REPUBBLICA - Mertens può essere l'asso nella manica di Gattuso. Vuole mettere pressione ai titolari - infoitsport : - RednBlack59 : @Alenize82 D'accordissimo 442 suicida con spazi enormi, o 433 che diventa 451 alla Gattuso o 4231 con l'attaccante… -