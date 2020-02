Donna colta da infarto sviene e schiaccia il figlio di 4 mesi: morti entrambi (Di giovedì 6 febbraio 2020) Una duplice tragedia ha distrutto un’intera famiglia degli Stati Uniti. Una Donna di 38 anni, madre di un bambino di 4 mesi, è colta da un infarto: a causa del malore cade e schiaccia il proprio figlio. Per entrambi non c’è stato niente da fare: il bambino è deceduto per asfissia, mentre per la madre l’infarto è stato fatale. La drammatica vicenda è avvenuta a Tempe, cittadina dell’Arizona situata a sud-ovest degli Stati Uniti. La vittima si chiamava Larinique Meadows e si trovava a casa con Denari, il figlio di soli quattro mesi. I due corpi sono stati scoperti dal marito di Larinique e padre del piccolo, che si era appena svegliato per iniziare un turno di lavoro di notte e aveva approfittato di alcune ore libere durante il giorno per riposarsi, non accorgendosi di ciò che stava accadendo. Donna colta da infarto schiaccia il figlio Il marito, oltre ai due ... notizie

