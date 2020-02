Deva Cassel debutta in uno spot ed è identica a mamma Monica Bellucci (Di giovedì 6 febbraio 2020) È proprio il caso di dirlo, tale madre, tale figlia: per Deva Cassel la somiglianza con Monica Bellucci è davvero innegabile. Figlia della celebre attrice e di Vincent Cassel, Deva a soli 15 anni incanta con eleganza e bellezza innate. È stata scelta infatti come testimonial per lo spot della nuova fragranza primaverile di Dolce&Gabbana – maison a cui la madre è legata da tantissimi anni, tra campagne pubblicitarie, sfilate e non solo – debuttando ufficialmente nel mondo della moda. Capelli castani lunghi e mossi, sguardo penetrante, labbra carnose, carnagione di porcellana: la piccola Cassel ha tutte le carte in regola per intraprendere una carriera in questo settore, nonostante fino a questo momento sia stata un po’ allergica alle luci della ribalta. Deva Cassel infatti, insieme alla sorellina Léonie, ha trascorso la sua vita lontana dai riflettori: nate entrambe ... dilei

UnioneSarda : #DevaCassel, la figlia di #MonicaBellucci e #VincentCassel è già una star - 15MinuteNewsSty : Monica Bellucci's Daughter, Deva Cassel, Poses for Dolce & Gabbana Fragrance Ad - trendMeraki : #Trend Monica Bellucci’s Daughter, Deva Cassel, Poses for Dolce & Gabbana Fragrance Ad -