2020: un anno all’insegna di Cyberpunk 2077 (Di giovedì 6 febbraio 2020) by Hynerd.it E’ fresca di qualche settimana la spiacevole notizia del rinvio a Settembre di Cyberpunk 2077. Nonostante non sia ancora uscito e le informazioni a riguardo siano ancora limitate, l’ultima fatica di CD Projekt Red è già a tutti gli effetti un prodotto cult del settore. Annunciato nel lontano 2012, ha fatto perdere le proprie tracce fino a un paio di anni fa, quando per la prima volta fece finalmente capolino un trailer di presentazione durante l’E3 2018. Da allora si scatenò la Cyberpunk-mania che culminò esattamente un anno dopo con la conferma di Keanu Reeves all’interno del gioco. I tormentoni dei videogiochi Le novità introdotte di anno in anno all’interno del mondo dei videogiochi vedono un loro diffondersi capillare in molti prodotti che ne susseguono. Negli anni abbiamo visto come questo discorso possa essere ... hynerd

matteorenzi : @ItaliaViva Il #2020 si conferma un anno molto difficile. Il #coronavirus in Cina, la campagna elettorale americana… - Raiofficialnews : Oltre 2,6milioni di visualizzazioni su #YouTube per #Sanremo2020 nella giornata del #4febbraio, in crescita del 38%… - carlosibilia : 21 Paesi su 27 hanno un #salariominimo ma l’Italia non è fra quelli. In Francia 1.539 euro al mese, in Germania 1.5… -