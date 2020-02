Usa 2020, primarie democratiche nel caos in Iowa: Buttigieg in vantaggio (Di mercoledì 5 febbraio 2020) I risultati delle primarie democratiche in Iowa slittano di qualche ora. Buttigieg primo, crollo Joe Biden. WASHINGTON (STATI UNITI) – I risultati (parziali) delle primarie democratiche in Iowa premiano Sanders. L’indiscrezione è stata riportata dallo staff dello stesso candidato che riferiscono come il senatore abbia ottenuto il 29,66% rispetto al 24,59% di Buttgieg. Terza la Warren (21,24%). Crollo, invece, di Joe Biden che si è fermato al 12,37%. Le indiscrezioni della prima ora sono state smentite dai fatti. Quando è stata scrutinata più della metà delle schede, Pete Buttigieg risulta in vantaggio su Sanders. Male Joe Biden. I risultati delle primarie democratiche in Iowa Con netto e colpevole ritardo causato da problemi tecnici, dagli Usa arrivano le prime informazioni sui risultati delle elezioni primarie. Pete Buttigieg, quando sono state scrutinate le ... newsmondo

