Unisa, il Procuratore Leonida Primicerio incontra gli studenti (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Tempo di lettura: 4 minuti“Non vi parlo da magistrato o da Procuratore ma da ex studente di questa università. Un ateneo che è cambiato e si è evoluto nel tempo, per la sua organizzazione, l’architettura degli spazi e per i servizi. Da ex studente, iscritto alla facoltà di giurisprudenza e, per questo, esempio di un percorso di studio e sacrificio, vi invito oggi a pensare alla scelta universitaria come ad una scelta da compiere in libertà e consapevolezza“. Con queste parole il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Salerno, Leonida Primicerio, testimonial della terza giornata di UnisaOrienta, ha inteso salutare i nuovi 1500 studenti oggi ospiti dell’evento di orientamento dell’Ateneo, Napoli, Salerno, Avellino, Benevento: queste le province di provenienza degli Istituti ... anteprima24

