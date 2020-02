Sono cinese, non sono un virus (Di mercoledì 5 febbraio 2020) «Quando ero piccolo mi capitava di essere isolato ma non l’ho mai percepito come razzismo, mi sembrava più una cosa personale, di quel bambino in particolare che non voleva giocare con me. Ma adesso, in questi giorni, cammino per strada nella mia città e mi sento di non appartenerle. E questo non è giusto. Bisogna isolare il virus, non i cinesi». Yujia Hu, aka The Onigiri Art, ci racconta cosa significa essere un ragazzo asiatico in Italia in questo momento. vanityfair

