Serena Enardu in lacrime al GF Vip: "Pago ho rovinato tante cose" (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Grande Fratello Vip, Serena Enardu ha un momento di crisi: lo sfogo con Pago Mattina questa decisamente complicata per Serena Enardu al GF Vip. Il motivo? La donna si è svegliata molto triste, e tra le braccia del suo amato Pago si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Cosa ha detto? La donna, tra una lacrima e l'altra, ha ripensato ai suoi errori commessi in passato, asserendo: "Sono passata per superficiale e mi dà fastidio. Mi spiace davvero di aver rovinato un sacco di cose tra noi…" A quel punto Pago ha cercato di consolarla, facendole capire che ormai il passato è passato e bisogna pensare solo al loro presente e futuro: "Il passato non si può cambiare, come non si può cambiare quello che è successo adesso. Ora fai quello che devi fare, piangi, ridi…" Ma Serena Enardu è sembrata essere davvero inconsolabile. Pago consola Serena Enardu ...

