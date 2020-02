Scuole chiuse a Napoli il 6 febbraio 2020 per allerta meteo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Scuole chiuse a Napoli nella giornata di giovedì 6 febbraio. Lo ha deciso il primo cittadino Luigi de Magistris, con un’ordinanza emanata nella giornata di mercoledì 5. Il primo cittadino si era già confrontato con il comitato operativo comunale martedì 4 febbraio, per monitorare attentamente la situazione. Il sindaco ha optato per la preventiva chiusura degli istituti in vista delle difficili condizioni meteo. La protezione civile ha infatti emanato un avviso di allerta per la zona del campano interessata dal maltempo. Scuole chiuse a Napoli il 6 febbraio 2020 Si prevedono forti raffiche di vento (come già registrato in altre zone della penisola, tra cui Bari), fino a 100km/h. La tramontana in arrivo su tutta l’area comporterà anche un brusco abbassamento delle temperature. Possibili gelate anche a quote pianeggianti. Il sindaco De Magistris ha deciso di agire ... notizie

