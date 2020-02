Sanremo 2020, chi sono i cantanti più cercati in rete? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Il Festival di Sanremo 2020 ha preso il via e con la kermesse si sono scatenate anche le ricerche online da parte dei telespettatori nei confronti dei loro artisti preferiti e dei beniamini che saranno alla kermesse. Ma quali sono quelli più cliccati? Sanremo: i cantanti più cercati Sembra che tra i cantanti che prenderanno parte al Festival di Sanremo Elettra Lamborghini sia sul podio degli artisti “più cercati in rete”, e del resto che l’ereditiera e reginetta del reggeton fosse tra le artiste più seguite d’Italia era facilmente intuibile. I programmi a lei dedicati su Mtv sono stati più d’uno e su Instagram i suoi scatti bollenti continuano a mietere vittime. Al secondo e al terzo posto nella classifica degli artisti più “cliccati” ci sarebbero invece Achille Lauro ed Elodie. Achille Lauro ha preso parte alla prima serata del Festival di ... notizie

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Il testo del monologo di @rulajebreal : - HuffPostItalia : Sanremo 2020, il monologo di Rula Jebreal: 'Brutalizzata e stuprata, mia madre si è voluta liberare del suo corpo' -