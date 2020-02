Quando Guardiola voleva far giocare Neuer a centrocampo (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Così bravo coi piedi lui, e così “folle” Pep Guardiola, che Manuel Neuer ha rischiato di essere schierato a centrocampo in una partita di campionato. Il portierone del Beyern Monaco è rimasto al suo posto tra i pali, solo perché l’allora CEO del club bavarese Karl-Heinz Rummenigge – che racconta oggi l’aneddoto alla rivista ufficiale della società – riuscì con qualche difficoltà a far cambiare idea all’allenatore. “Manuel, con le sue grandi abilità con i piedi, ha rivoluzionato il ruolo del portiere. Ricordo ancora come Guardiola, dopo aver vinto un campionato, ebbe l’idea di schierare Neuer a centrocampo per una partita. Trovai difficoltà a dissuaderlo, qualcuno avrebbe potuto vedere questa scelta come un atto di arroganza. Ma sono convinto che Manuel sarebbe andato bene anche da centrocampista”. L'articolo Quando Guardiola ... ilnapolista

sportli26181512 : Incredibile Guardiola, Rummenigge svela il retroscena: 'Voleva Neuer a centrocampo': L'attuale tecnico del City qua… - marcullo02 : E Klopp e Guardiola sono il suo incubo quando dorme? - tiazorlo : @BritishFootball @CabaLauri @samuzorlo al 10' del secondo tempo il city è rimasto in 10... Conoscitore di tutti i t… -